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Курс доллара еще немного снизился

Новости » Финансы     08.01.2020 - 09:00
Курс доллара еще немного снизился
Фото: курс доллара снизился (пресс-служба НБУ)

Курс доллара опустился до 23,67 гривен

Официальный курс доллара на 8 января 2020 года установлен на уровне 23,67 гривен, это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 23,6785 гривен за 1 доллар (-0,0077 гривен).

При этом курс доллара на 28 декабря - 7 января составлял 23,6862 гривен за 100 долларов.

Курс доллара еще немного снизился

Фото: курс доллара

Напомним, в первый банковский день 2020 года курс доллара резко упал после скачка перед Новым годом. В частности, в обменных пунктах доллар сразу подешевел более чем на 50 копеек - до 23,97 гривен за доллар в продаже. Крупнейшие банки Украины тоже снизили курс, установив его на отметке 23,65-24,30 гривен.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепление курса в 2020 году. По его словам, укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

"Ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - отметил министр.

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