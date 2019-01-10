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Курс доллара на межбанке замедлил рост

Новости » Финансы    10.01.2019 - 13:40
Курс доллара на межбанке замедлил рост
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Межбанковский курс немного снизился по сравнению с открытием сессии

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 10 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 28,29 грн/доллар, в покупке до 28,26 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2800 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,6520 - 32,6867 грн/евро, российский рубль 0,4225 - 0,4232 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2600    28,2900

EUR/UAH     32,6007    32,6325

RUB/UAH     0,4211       0,4218

Курс доллара на межбанке замедлил рост

Напомним, 9 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,1350 - 28,1650 грн/доллар, евро 32,4085 - 32,4432 грн/евро, российский рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,12 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 2812,2133 гривен за 100 долларов (+9,8394 гривен).

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Темы: Курс доллара
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