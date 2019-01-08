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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    08.01.2019 - 17:37
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке вырос на 35 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 января 2019 года вырос на 35 копеек до 28,05 грн/доллар, курс в покупке до 28,02 грн/доллар. Курс евро вырос на 52 копейки 32,08 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0250 - 28,0550 грн/доллар, евро 32,0521 - 32,0836 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0250     28,0550

EUR/UAH     32,0521     32,0836

RUB/UAH     0,4187       0,4196

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 4 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050 грн/доллар, евро 31,5387 - 31,5614 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 32 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 2802,3739 гривен за 100 долларов (+31,4339 гривен).

Справочное значение курса доллара на 8 января составило 28,02 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0237 гривен за доллар, что на 33 копейки выше, чем установленный 4 января (27,6963 гривен за доллар).

НБУ значительно повысил официальный курс доллара Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 грн
Темы: Курс доллара
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