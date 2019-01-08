НБУ значительно повысил официальный курс доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара возобновил рост

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 32 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 2802,3739 гривен за 100 долларов (+31,4339 гривен).

При этом курс доллара на 8 января составляет 2770,94 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 8 января составило 28,02 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0237 гривен за доллар, что на 33 копейки выше, чем установленный 4 января (27,6963 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 8 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,94 грн/доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 40 копеек до 31,96 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 24 копейки до 28,13 гривен за доллар, в покупке вырос на 21 копейку до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 35 копеек до 32,20 гривен за евро.