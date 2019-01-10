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Курс долара на міжбанку уповільнив зростання

Новини » Фінанси    10.01.2019 - 13:40
Курс долара на міжбанку уповільнив зростання
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанківський курс трохи знизився порівняно з відкриттям сесії

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 10 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 28,29 грн/долар, купівлі до 28,26 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 32,63 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,2800 - 28,3100 грн/долар, євро 32,6520 - 32,6867 грн/євро, російський рубль 0,4225 - 0,4232 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2600    28,2900

EUR/UAH     32,6007    32,6325

RUB/UAH     0,4211       0,4218

Курс долара на міжбанку уповільнив зростання

Нагадаємо, 9 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,1350 - 28,1650 грн/долар, євро 32,4085 - 32,4432 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 2812,2133 гривень за 100 доларів (+9,8394 гривень).

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Теми: Курс долара
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