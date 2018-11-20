Курс доллара на межбанке вырос до 27,76 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 20 ноября 2018 года вырос на 1 копейку до 27,76 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,73 грн/доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 31,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,6179 - 31,6436 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7350 27,7600

EUR/UAH 31,6179 31,6436

RUB/UAH 0,4208 0,4215

Напомним, 19 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6896 - 31,7211 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776,3875 гривен за 100 долларов (-0,0954 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 20 ноября составило 27,76 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7673 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 19 ноября (27,7705 гривен за доллар).