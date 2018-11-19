Курс доллара на межбанке снизился до 27,75 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 19 ноября 2018 года снизился на 2 копейки до 27,75 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,72 грн/доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 31,72 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6896 - 31,7211 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7250 27,7550

EUR/UAH 31,6896 31,7211

RUB/UAH 0,4201 0,4210

Напомним, 16 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7400 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,6485 - 31,6716 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2776,4829 гривен за 100 долларов (+0,9859 гривен).

Справочное значение курса доллара на 19 ноября составило 27,77 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7705 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 16 ноября (27,7447 гривен за доллар).