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Курс долара на міжбанку виріс до 27,76 грн/долар

Новини » Фінанси    20.11.2018 - 17:07
Курс долара на міжбанку виріс до 27,76 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 20 листопада 2018 року виріс на 1 копійку до 27,76 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,73 грн/долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 31,64 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7600 грн/долар, євро 31,6179 - 31,6436 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7350     27,7600

EUR/UAH     31,6179     31,6436

RUB/UAH     0,4208       0,4215

Курс долара на міжбанку виріс до 27,76 грн/долар

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6896 - 31,7211 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2776,3875 гривень за 100 доларів (-0,0954 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 20 листопада склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).

НБУ на 21 листопада встановив курс гривні на рівні 27,76 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,77 грн/долар
Теми: Курс долара
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