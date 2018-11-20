Курс долара на міжбанку виріс до 27,76 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 20 листопада 2018 року виріс на 1 копійку до 27,76 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,73 грн/долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 31,64 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7600 грн/долар, євро 31,6179 - 31,6436 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7350 27,7600

EUR/UAH 31,6179 31,6436

RUB/UAH 0,4208 0,4215

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6896 - 31,7211 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2776,3875 гривень за 100 доларів (-0,0954 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 20 листопада склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).