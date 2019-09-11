Курс доллара на межбанке снова упал ниже 25 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - 24,95 гривен за доллар, курс в покупке - 24,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,53 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,9200 - 24,9500 грн/доллар, евро 27,5091 - 27,5398 грн/евро, российский рубль 0,3804 - 0,3813 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9200 24,9500 EUR/UAH 27,5091 27,5398 RUB/UAH 0,3804 0,3813

Напомним, 10 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0000 - 25,0300 грн/доллар, евро 27,6000 - 27,6281 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 2488,2279 гривен за 100 долларов (-14,4288 гривен). Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов 10 сентября привлекло в бюджет 16,5 млрд на аукционах по продаже(ОВГЗ), что значительно больше, чем на предыдущем аукционе 3 сентября - 1,9 млрд грн. В частности, Минфин продал гривневые облигации на 2,8 млрд грн и валютные облигации на 550 млн долларов.

Аналитики прогнозируют на текущую неделю незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,2 грн.