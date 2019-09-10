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Курс доллара на межбанке поднялся выше 25 грн/доллар

Новости » Финансы    10.09.2019 - 17:05
Курс доллара на межбанке поднялся выше 25 грн/доллар
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

После падения до трехлетнего минимума курс снова пошел вверх

Курс доллара на межбанке в продаже 10 сентября 2019 года вырос на 6 копеек до 25,03 гривен за доллар, курс в покупке до 25,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,62 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0000 - 25,0300 грн/доллар, евро 27,6000 - 27,6281 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0000

25,0300

EUR/UAH

27,6000

27,6281

RUB/UAH

0,3814

0,3822

Курс доллара на межбанке поднялся выше 25 грн/доллар

Напомним, 9 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9550 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,5772 - 27,6023 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 2488,2279 гривен за 100 долларов (-14,4288 гривен). Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 27,72 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,80 (24,93 - 9 сентября), продажи - 25,05 (25,18 - 9 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,26 (27,42 - 9 сентября), продажи - 27,72 (27,86 - 9 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 сентября), продажи 3,84 (3,86 - 9 сентября) грн за 10 рублей.

Курс доллара упал ниже 25 грн впервые за три года Курс доллара 10 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ
Темы: Курс доллара
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