Курс долара на міжбанку знову впав нижче 25 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 вересня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,95 гривень за долар, курс купівлі - 24,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 27,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9200 - 24,9500 грн/долар, євро 27,5091 - 27,5398 грн/євро, російський рубль 0,3804 - 0,3813 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9200 24,9500 EUR/UAH 27,5091 27,5398 RUB/UAH 0,3804 0,3813

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0000 - 25,0300 грн/долар, євро 27,6000 - 27,6281 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,88 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 2488,2279 гривень за 100 доларів (-14,4288 гривень). Таким чином, офіційний курс долара впав нижче рівня 25 грн/долар вперше з серпня 2016 року. В останній раз курс був нижче тільки 14 серпня 2016 року - 2485,041 грн за 100 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів 10 вересня залучило до бюджету 16,5 млрд на аукціонах з продажу(ОВДП), що значно більше, ніж на попередньому аукціоні 3 вересня - 1,9 млрд грн. Зокрема, Мінфін продав гривневі облігації на 2,8 млрд грн і валютні облігації на 550 млн доларів.

Аналітики прогнозують на поточний тиждень незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн.