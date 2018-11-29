Курс доллара на межбанке стабилизировался на уровне 28,33 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар на межбанке остался на уровне 28,30-28,33 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 29 ноября 2018 года не изменился - 28,33 грн/доллар, курс в покупке - 28,30 грн/доллар. Курс евро вырос на 32 копейки до 32,25 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 32,2195 - 32,2508 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3300

EUR/UAH 32,2195 32,2508

RUB/UAH 0,4274 0,4283

Напомним, 28 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 31,9054 - 31,9364 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,39 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 2839,0932 гривен за 100 долларов (+12,1883 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 29 ноября составило 28,39 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3984 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 28 ноября (28,2612 гривен за доллар).