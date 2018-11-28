Курс доллара на межбанке вырос до 28,33 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подорожал на 18 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 28 ноября 2018 года вырос на 18 копеек до 28,33 грн/доллар, курс в покупке до 28,30 грн/доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 31,93 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 31,9054 - 31,9364 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3300

EUR/UAH 31,9054 31,9364

RUB/UAH 0,4194 0,4201

Напомним, 27 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1250 - 28,1500 грн/доллар, евро 31,7896 - 31,8151 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2826,9049 гривен за 100 долларов (+16,3715 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 28 ноября составило 28,26 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2612 гривен за доллар, что на 17 копеек выше, чем установленный 27 ноября (28,0973 гривен за доллар).