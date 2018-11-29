Курс долара на міжбанку стабілізувався на рівні 28,33 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку залишився на рівні 28,30-28,33 грн/долар

Курс долара на міжбанку в продажу 29 листопада 2018 року не змінився - 28,33 грн/долар, курс купівлі - 28,30 грн/долар. Курс євро зріс на 32 копійки до 32,25 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 32,2195 - 32,2508 грн/євро, російський рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3300

EUR/UAH 32,2195 32,2508

RUB/UAH 0,4274 0,4283

Нагадаємо, 28 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 31,9054 - 31,9364 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 2839,0932 гривень за 100 доларів (+12,1883 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 29 листопада склало 28,39 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,3984 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 28 листопада (28,2612 гривень за долар).