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Курс доллара на межбанке снизился до 28,20 грн/доллар

Новости » Финансы    30.11.2018 - 13:49
Курс доллара на межбанке снизился до 28,20 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снижается второй день подряд

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 30 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,20 грн/доллар, в покупке до 28,17 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 32,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,1371 - 32,1627 грн/евро, российский рубль 0,4233 - 0,4239 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1700    28,2000

EUR/UAH     32,0418    32,0803

RUB/UAH     0,4218       0,4225

Курс доллара на межбанке снизился до 28,20 грн/доллар

Напомним, 29 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 31,9054 - 31,9364 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 2826,9049 гривен за 100 долларов (+16,3715 гривен).

НБУ понизил справочный курс доллара на 13 копеек до 28,23 грн/доллар Наличный курс доллара упал на 20 копеек
Темы: Курс доллара
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