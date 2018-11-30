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Курс долара на міжбанку знизився до 28,20 грн/долар

Новини » Фінанси    30.11.2018 - 13:49
Курс долара на міжбанку знизився до 28,20 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знижується другий день поспіль

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 30 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 28,20 грн/долар, купівлі до 28,17 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 32,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2650 грн/долар, євро 32,1371 - 32,1627 грн/євро, російський рубль 0,4233 - 0,4239 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1700    28,2000

EUR/UAH     32,0418    32,0803

RUB/UAH     0,4218       0,4225

Курс долара на міжбанку знизився до 28,20 грн/долар

Нагадаємо, 29 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 31,9054 - 31,9364 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 2826,9049 гривень за 100 доларів (+16,3715 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара на 13 копійок до 28,23 грн/долар Готівковий курс долара впав на 20 копійок
Теми: Курс долара
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