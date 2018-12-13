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Курс доллара на межбанке снизился

Новости » Финансы    13.12.2018 - 13:36
Курс доллара на межбанке снизился

Межбанковский курс снизился на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 13 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,83 грн/доллар, в покупке до 27,80 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копеек до 31,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8600 - 27,9000 грн/доллар, евро 31,7158 - 31,7613 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4214 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8000    27,8300

EUR/UAH     31,6336    31,6677

RUB/UAH     0,4185       0,4191

Курс доллара на межбанке снизился

Напомним, 12 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,80 - 27,84 грн/доллар, евро 31,5919 - 31,6345 грн/евро, российский рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,80 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2780,8135 гривен за 100 долларов (+9,497 гривен).

Наличный курс доллара вырос Курс доллара на межбанке продолжает расти
Темы: Курс доллара
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