ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    12.12.2018 - 16:00
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,80 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2780,8135 гривен за 100 долларов (+9,497 гривен).

При этом курс доллара на 12 декабря составляет 2771,3165 гривен за 100 долларов.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 12 декабря составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8000 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 11 декабря (27,7124 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 12 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,45 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменился - 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,85 гривен за евро.

Аналитики прогнозируют умеренное снижение курса доллара к гривне НБУ повысил справочный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараНациональный банк Украиныкурсы валют
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь