НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,80 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2780,8135 гривен за 100 долларов (+9,497 гривен).

При этом курс доллара на 12 декабря составляет 2771,3165 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 12 декабря составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8000 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 11 декабря (27,7124 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 12 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,45 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменился - 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,85 гривен за евро.