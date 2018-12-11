Курс доллара на межбанке снизился до 27,72 грн/доллар

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке подешевел еще на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 11 декабря 2018 года снизился на 2 копейки до 27,72 грн/доллар, курс в покупке до 27,70 грн/доллар. Курс евро снизился на 21 копейку до 31,42 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,70 - 27,725 грн/доллар, евро 31,4007 - 31,4262 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7000 27,7250

EUR/UAH 31,4007 31,4262

RUB/UAH 0,4166 0,4173

Напомним, 10 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,72 - 27,74 грн/доллар, евро 31,6174 - 31,6374 грн/евро, российский рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2771,3165 гривен за 100 долларов (-6,3659 гривен).

Справочное значение курса доллара на 11 декабря составило 27,71 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7124 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 10 декабря (27,7828 гривен за доллар).