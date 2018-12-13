Курс долара на міжбанку знизився

Міжбанківський курс знизився на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 13 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,83 грн/долар, купівлі до 27,80 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійок до 31,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8600 - 27,9000 грн/долар, євро 31,7158 - 31,7613 грн/євро, російський рубль 0,4203 - 0,4214 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8000 27,8300

EUR/UAH 31,6336 31,6677

RUB/UAH 0,4185 0,4191

Нагадаємо, 12 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,80 - 27,84 грн/долар, євро 31,5919 - 31,6345 грн/євро, російський рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2780,8135 гривень за 100 доларів (+9,497 гривень).