Курс доллара на межбанке приблизился к отметке в 24 гривны

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 26,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0500 - 24,0700 грн/доллар, евро 26,4405 - 26,4601 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 00,3755 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0500 24,0700 EUR/UAH 26,4405 26,4601 RUB/UAH 0,3751 0,3755

Напомним, 25 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2000 - 24,2300 грн/доллар, евро 26,6151 - 26,6457 грн/евро, российский рубль 0,3796 - 0,3805 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне 2420,9491 гривен за 100 долларов (-11,7704 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 24 сентября - 2432,7195 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.

Отметим, руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар.