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Курс доллара на межбанке продолжил падение

Новости » Финансы    23.09.2019 - 17:25
Курс доллара на межбанке продолжил падение
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 сентября 2019 года снизился на 10 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке - 24,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 26,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3200 грн/доллар, евро 26,7057 - 26,7252 грн/евро, российский рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3000

24,3200

EUR/UAH

26,7057

26,7252

RUB/UAH

0,3801

0,3805

Курс доллара на межбанке продолжил падение

Напомним, 20 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4250 грн/доллар, евро 26,8998 - 26,9139 грн/евро, российский рубль 0,3815 - 0,3819 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне 2432,7195 гривен за 100 долларов (-10,5423 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 сентября - 2443,2618 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 26,97 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,23 (24,35 - 20 сентября), продажи - 24,46 (24,66 - 20 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,55 (24,66 - 20 сентября), продажи - 26,97 (27,23 - 20 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 20 сентября), продажи 3,86 (3,87 - 20 сентября) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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