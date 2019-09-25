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Курс доллара 25 сентября упал до очередного минимума с 2016 года

Новости » Финансы    25.09.2019 - 07:45
Курс доллара 25 сентября упал до очередного минимума с 2016 года
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар продолжает обновлять многолетние минимумы

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне 2420,9491 гривен за 100 долларов (-11,7704 гривен).

При этом курс доллара на 24 сентября составляет 2432,7195 гривен за 100 долларов.

Курс доллара 25 сентября упал до очередного минимума с 2016 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 24 сентября - 2432,7195 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

Курс доллара 25 сентября упал до очередного минимума с 2016 года

Напомним, 24 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,61 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,20 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 23 сентября (24,33).

В то же время в обменных пунктах Украины 24 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 24,30 гривен за доллар, курс евро снизился на 23 копеек до 26,74 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,23 - 23 сентября), продажи - 24,30 (24,46 - 23 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,32 (24,55 - 23 сентября), продажи - 26,74 (26,97 - 23 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,48 - 23 сентября), продажи 3,83 (3,86 - 23 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.

Курс доллара упал до очередного минимума за 3,5 года Аналитики прогнозируют падение курса доллара ниже 24 гривен
Темы: Курс доллара
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