Эксперты спрогнозировали курс доллара после первого тура выборов

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тенденция к росту американской валюты может сохраниться

Валютный рынок не ждет от первого тура президентских выборов чего-то сверхординарного, однако на следующей неделе наиболее вероятно продолжение роста курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 27,4/27,6 грн", - отметил он.

Аналитики подчеркнул, что накануне первого тура выборов, доллар вырос, но динамика этого роста не превысила то, что наблюдалось в течение последних месяцев.

За минувшую неделю доллар изменился к гривне на разных сегментах валютного рынка по-разному, запаздывающий официальный курс еле заметно снизился, на остальных же сегментах рынка доллар прибавил к гривне 0,8-1,6%, напомнил эксперт.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,26 грн до 27,25 грн (менее чем -0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,88/26,91 до 27,28/27,33 (+1,5%/+1,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,87/27,15 до 27,12/27,37 (+0,9%/+0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Ранее в Национальном банке заявили РБК-Украина, что ситуация с ростом курса доллара в середине марта не была вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражала баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под воздействием ряда факторов.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ отмечали рост спроса населения на валюту: на 19 марта украинцы купили 70 млн долларов на фоне роста курса доллара.