Курс доллара резко снизился на межбанке после первого тура выборов

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар упал на 30 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 апреля 2019 года снизился на 30 копеек до 27,03 грн/доллар, курс в покупке до 26,98 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,37 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,3174 - 30,3709 грн/евро, российский рубль 0,4114 - 0,4124 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9800 27,0300

EUR/UAH 30,3174 30,3709

RUB/UAH 0,4114 0,4124

Напомним, 29 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2800 - 27,3300 грн/доллар, евро 30,6245 - 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4174 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,19 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 2719,0867 гривен за 100 долларов (-1,8236 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, валютный рынок не ждал от первого тура президентских выборов чего-то чрезвычайного.