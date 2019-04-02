Курс долара на міжбанку падає другий день поспіль

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав ще на 15 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 15 копійок до 26,88 грн/долар, курс купівлі до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 28 копійок до 30,09 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8500 - 26,8800 грн/долар, євро 30,0639 - 30,0921 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8500 26,8800

EUR/UAH 30,0639 30,0921

RUB/UAH 0,4100 0,4106

Нагадаємо, 1 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0300 грн/долар, євро 30,3174 - 30,3709 грн/євро, російський рубль 0,4114 - 0,4124 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 2719,0867 гривень за 100 доларів (-1,8236 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось надзвичайного. Однак у перший день після виборів, 1 квітня, курс на міжбанку впав на 30 копійок.