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Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,08 грн/доллар

Новости » Финансы    22.10.2018 - 13:52
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на межбанке снизился после достижения договоренности с МВФ

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:40 22 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 28,08 грн/доллар, в покупке также снизился - до 28,06 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,4068 - 32,427 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4270 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0650    28,0850

EUR/UAH     32,2859    32,3061

RUB/UAH     0,4301       0,4306

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,08 грн/долларНапомним, 19 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,3300 - 32,3502 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября  установлен на таком уровне: 2818,2001 гривен за 100 долларов (+14,5354).

НБУ понизил справочный курс доллара до 28,08 грн/доллар Наличный курс доллара снизился на 5 копеек
Темы: Курс доллара
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