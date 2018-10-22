Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,08 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на межбанке снизился после достижения договоренности с МВФ

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:40 22 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 28,08 грн/доллар, в покупке также снизился - до 28,06 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,4068 - 32,427 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4270 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0650 28,0850

EUR/UAH 32,2859 32,3061

RUB/UAH 0,4301 0,4306

Напомним, 19 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,3300 - 32,3502 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2818,2001 гривен за 100 долларов (+14,5354).