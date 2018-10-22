Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,08 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара на міжбанку знизився після досягнення домовленості з МВФ

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:40 22 жовтня 2018 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 28,08 грн/долар, в покупці також знизився - до 28,06 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 32,29 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0700 - 28,0900 грн/долар, євро 32,4068 - 32,427 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4270 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0650 28,0850

EUR/UAH 32,2803 32,2921

RUB/UAH 0,4301 0,4307

Нагадаємо, 19 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 32,3300 - 32,3502 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2818,2001 гривень за 100 доларів (+14,5354).