НБУ на 22 октября  установил курс гривны на уровне 28,18 грн/доллар

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Курс доллара вырос еще на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне:

2818,2001 гривен за 100 долларов (+14,5354).

При этом курс доллара на 19 октября составляет 2803,6647 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 19 октября составило 28,18 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1847 гривен за доллар, что на 16 копеек выше, чем установленный 18 октября (28,0252 гривен за доллар).

на открытии межбанковского валютного рынка 19 октября курс доллара вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 8 копеек до 28,19 грн/доллар, курс в покупке вырос на 9 копеек - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,22 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 14 копеек до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 32,52 гривен за евро.