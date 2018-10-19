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НБУ на 22 октября  установил курс гривны на уровне 28,18 грн/доллар

Новости » Финансы    19.10.2018 - 16:16
Фото: НБУ (РБК-Украина)
Фото: НБУ (РБК-Украина)

Курс доллара вырос еще на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября  2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября  установлен на таком уровне:

2818,2001 гривен за 100 долларов (+14,5354).

При этом курс доллара на 19 октября составляет 2803,6647 гривен за 100 долларов.

НБУ на 22 октября  установил курс гривны на уровне 28,18 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 19 октября составило 28,18 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1847 гривен за доллар, что на 16 копеек выше, чем установленный 18 октября (28,0252 гривен за доллар).

на открытии межбанковского валютного рынка 19 октября курс доллара вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 8 копеек до 28,19 грн/доллар, курс в покупке вырос на 9 копеек - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,22 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 14 копеек до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 32,52 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,18 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 28,18 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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