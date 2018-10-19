Курс доллара на межбанке вырос до 28,16 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта на межбанке подешевела на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 октября 2018 года вырос на 5 копеек до 28,16 грн/доллар, курс в покупке вырос на 6 копеек до 28,14 грн/доллар. Курс евро вырос на 6 копеек до - 32,35 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,3300 - 32,3502 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1400 28,1600

EUR/UAH 32,3300 32,3502

RUB/UAH 0,4298 0,4303

Напомним, 18 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,0850 - 28,1100 грн/доллар, евро 32,2696 - 32,2955 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4280 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2818,2001 гривен за 100 долларов (+14,5354).

Отметим, справочное значение курса доллара на 19 октября составило 28,18 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1847 гривен за доллар, что на 16 копеек выше, чем установленный 18 октября (28,0252 гривен за доллар).