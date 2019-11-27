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Курс доллара на межбанке держится ниже 24 гривен

Новости » Финансы     27.11.2019 - 10:40
Курс доллара на межбанке держится ниже 24 гривен

Доллар стоит дешевле 24 гривен впервые с января 2016 года

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,39 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9600 - 23,9800 грн/доллар, евро 26,3743 - 26,3947 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9600

23,9800

EUR/UAH

26,3743

26,3947

RUB/UAH

0,3743

0,3750

Курс доллара на межбанке держится ниже 24 гривен

Напомним, 26 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 гривен за 100 долларов (-7,1099 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Минфин 26 ноября 2019 года разместил на аукционе по продаже ОВГЗ 2,388 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 19 ноября объем был 1,317 млрд грн.

Приток денег нерезидентов в гособлигации является одной из основных причин укрепления гривны в 2019 году.

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.

Курс доллара упал ниже 24 гривен впервые с января 2016 года Курс доллара на межбанке стабилизировался ниже 24 гривен
Темы: Курс доллара
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