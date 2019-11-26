ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке стабилизировался ниже 24 гривен

Новости » Финансы     26.11.2019 - 17:10
Курс доллара на межбанке стабилизировался ниже 24 гривен
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле 24 гривен впервые с января 2016 года

Курс доллара на межбанке в продаже 26 ноября 2019 года снизился на 3 копейки до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9700

24,0000

EUR/UAH

26,3988

26,4264

RUB/UAH

0,3743

0,3748

Курс доллара на межбанке стабилизировался ниже 24 гривен

Напомним, 25 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0200 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,4700 - 26,4865 грн/евро, российский рубль 0,3754 - 0,3758грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 26,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,98 - 25 ноября), продажи - 24,08 (24,18 - 25 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,21 (26,34 - 25 ноября), продажи - 26,56 (26,70 - 25 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 25 ноября), продажи 3,81 (3,82 - 25 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 гривен за 100 долларов (-7,1099 гривен).

Курс доллара упал ниже 24 гривен впервые за четыре года Курс доллара упал ниже 24 гривен
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь