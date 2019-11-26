Курс доллара упал ниже 24 гривен впервые за четыре года

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Ниже курс был только в январе 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 29,98 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 гривен за 100 долларов (-7,1099 гривен).

При этом курс доллара на 25 ноября составляет 2405,3801 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 ноября- 2405,3801 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Напомним, 26 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,41 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 ноября справочный курс на уровне 23,98 грн/доллар, понизив его по сравнению с 25 ноября (24,05).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 26,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,98 - 25 ноября), продажи - 24,08 (24,18 - 25 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,21 (26,34 - 25 ноября), продажи - 26,56 (26,70 - 25 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 25 ноября), продажи 3,81 (3,82 - 25 ноября) грн за 10 рублей.