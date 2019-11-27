Курс долара на міжбанку тримається нижче 24 гривень

Долар коштує дешевше 24 гривень вперше з січня 2016 року

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,98 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 26,39 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9600 - 23,9800 грн/долар, євро 26,3743 - 26,3947 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9600 23,9800 EUR/UAH 26,3743 26,3947 RUB/UAH 0,3743 0,3750

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3988 - 26,4264 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2398,2702 гривень за 100 доларів (-7,1099 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін 26 листопада 2019 року розмістив на аукціоні з продажу ОВДП 2,388 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 19 листопада обсяг був 1,317 млрд грн.

Приплив грошей нерезидентів в держоблігації є однією з основних причин зміцнення гривні в 2019 році.

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.