Курс доллара на межбанке достиг 27,16 гривен/доллар

Курс евро в продаже на межбанке не изменился

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 6 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 4 копейки - до 27,16 грн/долл, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 27,13 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку - до 31,38 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,1300 - 27,1600 грн/доллар, евро 31,3541 - 31,3888 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4275 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,1300 27,1600

EUR/UAH 31,3541 31,3888

RUB/UAH 0,4268 0,4275

Напомним, 3 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000-27,1250, евро 31,3709-31,3944 грн/евро, российский рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 6 августа 2018 ослабил курс гривны до 27,09 гривен за доллар. Официальный курс установлен на таком уровне:

2709,2701 гривны за 100 долларов (+8,0834);

3139,5022 гривны за 100 евро (+1,5336).