Курс долара на міжбанку досяг 27,16 гривень/долар

Новини Фінанси 06.08.2018 - 10:38
Фото: курс долара знову підвищився (pixabey)
Фото: курс долара знову підвищився (pixabey)

Курс євро в продажу на міжбанку не змінився

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 6 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 4 копійки - до 27,16 грн/дол, курс купівлі зріс на 3 копійки - до 27,13 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку - до 31,38 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 27,1300 - 27,1600 грн/долар, євро 31,3541 - 31,3888 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4275 грн/рубль.

Валюти        Bid           Offer

USD/UAH    27,1300    27,1600

EUR/UAH    31,3541    31,3888

RUB/UAH    0,4268      0,4275

Нагадаємо, 3 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000-27,1250, євро 31,3709-31,3944 грн/євро, російський рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Національний банк України на 6 серпня 2018 послабив курс гривні до 27,09 гривень за долар. Офіційний курс встановлено на такому рівні:

2709,2701 гривні за 100 доларів (+8,0834);

3139,5022 гривні за 100 євро (+1,5336).

МЕРТ: на кінець 2018 року обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 грн/долар
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