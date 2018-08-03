Курс доллара на межбанке 3 августа повысился до 27,13 гривен/доллар

Евро подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 3 августа 2018 года повысился на 8,5 копеек - до 27,13 грн/долл, курс в покупке повысился на 9 копеек - до 27,10 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 31,39 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000-27,1250, евро 31,3709-31,3944 грн/евро, российский рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1250

EUR/UAH 31,3709 31,3944

RUB/UAH 0,4279 0,4285

Напомним, 2 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100- 27,0400, евро 31,3964-31,4285 грн/евро, российский рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,09 гривен за доллар. Курс на 3 августа составляет 27,01 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 14 копеек - до 27,29 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 27,00 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 августа курс евро в продаже вырос на 3 копейки - до 31,80 гривен за доллар.