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Курс долара до гривні за 2021 рік впав на 3,5%

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 16:15
Курс долара до гривні за 2021 рік впав на 3,5% Фото: долар за рік подешевшав на гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,2782 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 грудня становить: 27,2077 гривень за 1 долар.

Курс долара до гривні за 2021 рік впав на 3,5%

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в період з 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2021 року.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, що щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% (порівняно з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

Курс долара до гривні за 2021 рік впав на 3,5%

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 30,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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