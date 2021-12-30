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Межбанк открылся ростом курса доллара в последний торговый день года

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 10:18
Межбанк открылся ростом курса доллара в последний торговый день года Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,2200 - 27,2400 грн/доллар, евро 30,7912 - 30,8111 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в последний торговый день года

Согласно графику, который обнародовал НБУ, сегодня - последний торговый день на валютном рынке в 2021 году.

Напомним, 29 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2150 - 27,2350 грн/доллар, евро 30,8808 - 30,9008 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар. Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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