Курс доллара 6 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова дешевеет

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,00 (25,14 - 5 сентября), продажи - 25,22 (25,36 - 5 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,48 (27,60 - 5 сентября), продажи - 27,94 (28,06 - 5 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 сентября), продажи 3,85 (3,85 - 5 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,40 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,19 гривен за доллар, курс в покупке до 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,80 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,10 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 5 сентября (25,34). Таким образом, официальный курс на 9 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий 5 сентября заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Как отметил Смолий, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг. Кроме того, на укрепление гривны повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

Отметим, Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев на следующей неделе - 9-15 октября. НБУ планирует обсудить на переговорах с миссией параметры новой программы с Украиной - сроки новой программы, ее объем.