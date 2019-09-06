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Курс долара 6 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Новини » Економіка    06.09.2019 - 12:20
Курс долара 6 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову дешевшає

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 25,22 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,94 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,00 (25,14 - 5 вересня), продажу - 25,22 (25,36 - 5 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,48 (27,60 - 5 вересня), продажу - 27,94 (28,06 - 5 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 вересня), продажу 3,85 (3,85 - 5 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,40 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара 6 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Міжбанківський валютний ринок стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,19 гривень за долар, курс купівлі - до 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 27,80 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,10 гривень за долар, знизивши його порівняно з 5 вересня (25,34). Таким чином, офіційний курс на 9 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, голова Національного банку Яків Смолій 5 вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими чинниками. Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг. Крім того, на зміцнення гривні вплинуло зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Зазначимо, Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва наступного тижня - 9-15 жовтня. НБУ планує обговорити на переговорах з місією параметри нової програми з Україною - терміни нової програми, її обсяг.

Гривня посіла друге місце серед найміцніших валют Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
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