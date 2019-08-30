Курс доллара 30 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 25,27 гривен за доллар, курс евро снизился на 11 копеек до 28,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,04 (25,08 - 29 августа), продажи - 25,27 (25,34 - 29 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,56 (27,67 - 29 августа), продажи - 28,02 (28,13 - 29 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,49 - 29 августа), продажи 3,84 (3,86 - 29 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,45 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,27 гривен за доллар, курс в покупке до 25,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 27,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,15 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 29 августа (25,24). Таким образом, официальный курс на 30 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука. В своем выступлении в парламенте отметил важность сохранения независимости Национального банка. В то же в своем выступлении с парламентской трибуны он заявил о необходимости диалога правительства с НБУ. По его словам, это необходимо "чтобы они (НБУ - ред.) были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

Отметим также, что Оксана Маркарова сохранила пост министра финансов. В правящей партии "Слуга народа" пояснили это необходимостью подготовки проекта госбюджета. Согласно Бюджетному кодексу, проект бюджета на следующий год должен быть подан до 15 сентября.