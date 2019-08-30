Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 25,20 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 27,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1800 - 25,2000 грн/доллар, евро 27,7936 - 27,8107 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1800 25,2000 EUR/UAH 27,7936 27,8107 RUB/UAH 0,3790 0,3794

Напомним, 29 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2100 грн/доллар, евро 27,8676 - 27,8873 грн/евро, российский рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,23 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 августа установлен на таком уровне: 2523,229 гривен за 100 долларов (+1,0434 гривен).