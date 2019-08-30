Курс доллара снижается на межбанке

Доллар подешевел на 1 копейку
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 25,20 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 27,81 гривен за евро.
По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1800 - 25,2000 грн/доллар, евро 27,7936 - 27,8107 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
25,1800
|
25,2000
|
EUR/UAH
|
27,7936
|
27,8107
|
RUB/UAH
|
0,3790
|
0,3794
Напомним, 29 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2100 грн/доллар, евро 27,8676 - 27,8873 грн/евро, российский рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,23 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 августа установлен на таком уровне: 2523,229 гривен за 100 долларов (+1,0434 гривен).