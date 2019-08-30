Курс долара 30 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 25,27 гривень за долар, курс євро знизився на 11 копійок до 28,02 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,04 (25,08 - 29 серпня), продажу - 25,27 (25,34 - 29 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,67 - 29 серпня), продажу - 28,02 (28,13 - 29 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,49 - 29 серпня), продажу 3,84 (3,86 - 29 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,45 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,27 гривень за долар, курс купівлі до 25,25 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 27,99 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, знизивши його порівняно з 29 серпня (25,24). Таким чином, офіційний курс на 30 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада призначила новим прем'єр-міністром України Олексія Гончарука. У своєму виступі в парламенті відзначив важливість збереження незалежності Національного банку. В той же у своєму виступі з парламентської трибуни він заявив про необхідність діалогу уряду з НБУ. За його словами, це необхідно, "щоб вони (НБУ - ред.) були не надто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".

Відзначимо також, що Оксана Маркарова зберегла пост міністра фінансів. У правлячої партії "Слуга народу" пояснили це необхідністю підготовки проекту держбюджету. Згідно з Бюджетним кодексом, проект бюджету на наступний рік повинен бути поданий до 15 вересня.