Курс доллара 27 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 25,25 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 28,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,99 (24,96 - 23 августа), продажи - 25,21 (25,21 - 23 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,56 - 23 августа), продажи - 28,07 (28,03 - 23 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,48 - 23 августа), продажи 3,88 (3,88 - 23 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,80-25,30 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,16 гривен за доллар, курс в покупке до 25,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,94 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 23 августа на 12 копеек (25,05). Таким образом, официальный курс на 27 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, в течение недели ожидается незначительное снижение доллара к гривне. По прогнозам аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,1 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 19-23 августа купил на межбанковском валютном рынке валюты на 79,5 млн долларов, что на 33% больше, чем неделей ранее (59,80 млн долларов). Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.