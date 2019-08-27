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Курс долара 27 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

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Долар відновлює позиції

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 25,25 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 28,07 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,99 (24,96 - 23 серпня), продажу - 25,21 (25,21 - 23 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,56 - 23 серпня), продажу - 28,07 (28,03 - 23 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,48 - 23 серпня), продажу 3,88 (3,88 - 23 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,80-25,30 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 27,94 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,17 гривень за долар, підвищив його у порівнянні з 23 серпня на 12 копійок (25,05). Таким чином, офіційний курс на 27 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, упродовж тижня очікується незначне зниження долара до гривні. За прогнозами аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,1 грн.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 19-23 серпня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 79,5 млн доларів, що на 33% більше, ніж тижнем раніше (59,80 млн доларів). Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.

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