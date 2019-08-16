Курс доллара 16 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 28,26 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,07 (25,23 - 15 августа), продажи - 25,34 (25,49 - 15 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,76 (28,02 - 15 августа), продажи - 28,26 (28,51 - 15 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,56 - 9 августа), продажи 3,92 (3,96 - 9 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,88 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,15 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже, чем 15 августа (25,36). Таким образом, официальный курс на 19 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что украинские компании-экспортеры сетуют на укрепление гривны, которое влияет на их конкурентоспособность. Она также сообщила, что укрепление национальной валюты привело к тому, что доходная часть бюджета не выполняется.

В то же время в НБУ заявили, что продолжат политику плавающего курса гривны, поскольку в долгосрочной перспективе она наиболее эффективна. Владимир Лепушинский, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ сообщил, что одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижения долларизации экономики.