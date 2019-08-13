Курс доллара 13 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже снизился на 7 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 28,46 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,08 (25,12 - 12 августа), продажи - 25,36 (25,43 - 12 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,97 (28,03 - 12 августа), продажи - 28,46 (28,56 - 12 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,57 - 12 августа), продажи 3,97 (3,97 - 12 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся небольшим снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 25,16 гривен за доллар, курс в покупке до 25,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,16 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем 12 августа (25,15 гривен за доллар). Таким образом, официальный курс на 14 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина заявил, что на текущей неделе гривна будет находиться в коридоре 25,10- 25,40 грн/доллар

Отметим, с начала текущей недели курс доллара находится в узком диапазоне 25,10-25,20 грн за доллар на наличном и на межбанковском валютном рынке.

Как сообщало РБК-Украина, с начала года 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9% и это лучший результат среди всех национальных валют мира. Серьезное укрепление гривны связывают с рядом причин, одна из важнейших - резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.