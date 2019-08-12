Курс доллара 12 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 25,43 гривен за доллар, курс евро в продаже на 10 копеек до 28,56 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,12 (25,06 - 9 августа), продажи - 25,43 (25,35 - 9 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,03 (27,95 - 9 августа), продажи - 28,56 (28,46 - 9 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,56 - 9 августа), продажи 3,97 (3,96 - 9 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,25-25,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся небольшим снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 25,19 гривен за доллар, курс в покупке - 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 28,13 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,15 гривен за доллар, что на 8 копеек выше, чем 9 августа (25,07). Таким образом, официальный курс на 13 августа будет установлен примерно на этом же уровне.