Курс долара 12 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 25,43 гривень за долар, курс євро в продажу на 10 копійок до 28,56 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,12 (25,06 - 9 серпня), продажу - 25,43 (25,35 - 9 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,03 (27,95 - 9 серпня), продажу - 28,56 (28,46 - 9 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,56 - 9 серпня), продажу 3,97 (3,96 - 9 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,25-25,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,19 гривень за долар, курс купівлі - 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 28,13 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 8 копійок вище, ніж 9 серпня (25,07). Таким чином, офіційний курс на 13 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, аналітик Альпарі Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна заявив, що на поточному тижні гривня перебуватиме в коридорі 25,10- 25,40 грн/долар

Відзначимо, на початку минулого тижня курс виріс до 25,80 грн за долар. Однак зростання долара зупинилося 7 серпня, після успішно проведеного Мінфіном аукціону з продажу ОВДП. Кінець тижня на міжбанку гривня завершила на позначці 25,20.